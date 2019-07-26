День на фронте прошел без обстрелов и потерь

26 июля, 2019, 19:24

В пятницу, 26 июля, по состоянию на 19:00 в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Потерь среди украинских военных в течение дня также не зафиксировано.

Накануне, 25 февраля, по подозрению в участии в российских вооруженных формированиях в зоне ООС были задержаны и переданы правоохранителям 2 человека.

Через контрольные пункты въезда-выезда за минувшие сутки на подконтрольную украинской власти территорию въехали более 24 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств. 25 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении оккупированной Россией територии. 42 человека не пропустили через линию разграничения.