День на фронте прошел без обстрелов и потерь
26 июля, 2019, 19:24
В пятницу, 26 июля, по состоянию на 19:00 в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Потерь среди украинских военных в течение дня также не зафиксировано.
Накануне, 25 февраля, по подозрению в участии в российских вооруженных формированиях в зоне ООС были задержаны и переданы правоохранителям 2 человека.
Через контрольные пункты въезда-выезда за минувшие сутки на подконтрольную украинской власти территорию въехали более 24 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств. 25 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении оккупированной Россией територии. 42 человека не пропустили через линию разграничения.
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