Дела крымских татар и нападение на храм ПЦУ в Крыму: Денисова встретилась с новой главой миссии ООН по правам человека

26 июля, 2019, 14:57

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова познакомилась с вновь назначенным главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер

Об этом Людмила Денисова написала в Facebook.

"Более предметно обсудили ситуацию на востоке Украины и связанные с конфликтом нарушения прав человека - усложненной пересечение линии разграничения, трудности с реализацией социальных выплат и пенсий", - сообщила она.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность осуществлять удаленный мониторинг ситуации в Крыму. Поэтому Денисова обратилась к главе миссии с просьбой об обмене информацией.

"Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба - эти вопросы я особо отметила", - отметила омбудсмен.

Она также попросила содействия в перемещении заключенных из ОРДЛО на территорию Украины.

"Если со временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н. "ДНР" блокирует этот процесс. Эти дела и дела незаконно удерживаемых граждан Украины в Российской Федерации и Крыма я передам госпоже Богнер" , - добавила Денисова.