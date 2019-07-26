Данилюк "решительно настроен" укрепить механизмы защиты права собственности и инвестиций
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк на встрече с АСС заявил, что новая власть стремится к самому широкому привлечению бизнес-кругов к формированию и реализации государственной политики.
По его словам, благоприятный бизнес-климат является обязательным условием поступательного развития отечественной экономики. "Должны укрепить механизмы защиты права собственности, защиты инвестиций, и на это направлен недавний указ Президента о противодействии рейдерству. Мы решительно настроены на коренные изменения", - сказал секретарь СНБО.
Также во время выступления на круглом столе Данилюк отметил, что среди приоритетов сегодня вопрос энергобезопасности, в частности, газоснабжения. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении транзита по европейским правилам.
Секретарь СНБО Украины пригласил членов Американской торговой палаты в Украине к участию в разработке новой Стратегии национальной безопасности.
"Кто как не бизнесмены знают, что нужно для экономики. Ваше мнение имеет важное значение", - подытожил он.
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