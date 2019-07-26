Данилюк "решительно настроен" укрепить механизмы защиты права собственности и инвестиций

26 июля, 2019, 18:53

Секретарь СНБО провел круглый стол с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (АСС)

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк на встрече с АСС заявил, что новая власть стремится к самому широкому привлечению бизнес-кругов к формированию и реализации государственной политики.

По его словам, благоприятный бизнес-климат является обязательным условием поступательного развития отечественной экономики. "Должны укрепить механизмы защиты права собственности, защиты инвестиций, и на это направлен недавний указ Президента о противодействии рейдерству. Мы решительно настроены на коренные изменения", - сказал секретарь СНБО.

Также во время выступления на круглом столе Данилюк отметил, что среди приоритетов сегодня вопрос энергобезопасности, в частности, газоснабжения. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении транзита по европейским правилам.

Секретарь СНБО Украины пригласил членов Американской торговой палаты в Украине к участию в разработке новой Стратегии национальной безопасности.

"Кто как не бизнесмены знают, что нужно для экономики. Ваше мнение имеет важное значение", - подытожил он.