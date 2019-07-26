Билет от 500 грн: в октябре SkyUp откроет 4 новых регулярных авиарейса
26 июля, 2019, 13:42
С октября 2019 года украинский лоукост SkyUp вводит новые регулярные авиарейсы
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