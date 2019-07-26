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Espreso.tvОбществоБилет от 500 грн: в октябре SkyUp откроет 4 новых регулярных авиарейса

Билет от 500 грн: в октябре SkyUp откроет 4 новых регулярных авиарейса

С октября 2019 года украинский лоукост SkyUp вводит новые регулярные авиарейсы

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Регулярные рейсы будут по следующим маршрутам:

  • Киев-Львов
  • Киев-Харьков
  • Киев-Запорожье
  • Львов-Харьков

Цены от 500 грн за билет.

 

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