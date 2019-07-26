Австрия объявила в международный розыск россиянина за умышленное разглашение военной тайны

26 июля, 2019, 08:43

Австрия объявила в национальный и международный розыск офицера военной разведки РФ Зайцева, которого считают куратором полковника австрийской армии, задержанного за шпионаж

Об этом сообщает МВД Австрии, передает Укринформ.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении внутри страны секретной деятельности российской военной спецслужбы "Главное разведывательное управление" в ущерб Республике Австрия", - говорится на сайте австрийского МВД.

Отмечается, что Зайцев - гражданин РФ, уроженец Москвы, 06.04.1954 г.р. В общеевропейский розыск его объявили по представлению прокуратуры Зальцбурга. Также выдали международный ордер на его арест.

"ГРУшник" обвиняется в "разглашении государственных тайн, тайн разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны".

Ранее австрийское издание Kurier сообщило, что розыск Зайцева проводится в рамках расследования шпионского дела отставного полковника австрийской армии Мартина М., который был задержан в ноябре 2018 года.

Зайцев, вероятно, был куратором австрийского офицера от ГРУ РФ. Спецслужбам удалось зафиксировать их встречу, на которой Зайцев передал агенту 30 тыс. евро наличными за предоставленную информацию. Всего же австрийский полковник-шпион якобы получил от россиян "сотни тысяч евро".