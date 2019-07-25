Земана могут отправить в отставку за нарушение Конституции
"Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана", - говорится в сообщении.
48 голосами против 20 (семеро воздержались) верхняя палата парламента страны проголосовала за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Теперь вопрос должен рассмотреть нижняя палата парламента.
Земан отрицает обвинения, называя их признаком конституционной неграмотности.
Отмечается, что сенаторы обвинили президента Земана в нарушении Конституции в восьми случаях, в том числе предполагаемого влияние на судебную власть и недавнее нежелание президента принять отставку министра культуры Антонина Станека. Если суд согласится с обвинениями, Земан лишится должности президента Чехии.
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