//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЗемана могут отправить в отставку за нарушение Конституции

Земана могут отправить в отставку за нарушение Конституции


фото: reuters
Сенат Чехии проголосовал за конституционный иск против президента страны Милоша Земана по обвинению в нарушении им Конституции
Об этом сообщает Radio Praha .

"Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана", - говорится в сообщении.

48 голосами против 20 (семеро воздержались) верхняя палата парламента страны проголосовала за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Теперь вопрос должен рассмотреть нижняя палата парламента.

Земан отрицает обвинения, называя их признаком конституционной неграмотности.

Отмечается, что сенаторы обвинили президента Земана в нарушении Конституции в восьми случаях, в том числе предполагаемого влияние на судебную власть и недавнее нежелание президента принять отставку министра культуры Антонина Станека. Если суд согласится с обвинениями, Земан лишится должности президента Чехии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать