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Espreso.tvОбществоЗадержание российского танкера: МИД РФ обещает "последствия"

Задержание российского танкера: МИД РФ обещает "последствия"

В МИД России "выясняют обстоятельства" задержание СБУ российского танкера и обещают "последствия"

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, которую цитируют российские СМИ.

Министерство иностранных дел России "выясняет обстоятельства" задержание Службой безопасности и военной прокуратурой Украины российского танкера "для принятия адекватных мер".

"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубое нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - заявляют в МИД России.

  • СБУ вместе с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
  • В РФ назвали незаконным задержание российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские корабли в Керченском проливе
  • Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания российского танкера, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе
  • Москалькова попросила Денисову выяснить сведения о россиянах на борту задержанного танкера NEYMA
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