Задержание российского танкера: МИД РФ обещает "последствия"
25 июля, 2019, 17:41
В МИД России "выясняют обстоятельства" задержание СБУ российского танкера и обещают "последствия"
Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, которую цитируют российские СМИ.
Министерство иностранных дел России "выясняет обстоятельства" задержание Службой безопасности и военной прокуратурой Украины российского танкера "для принятия адекватных мер".
"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубое нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - заявляют в МИД России.
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