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Espreso.tvОбществоЗа период последнего "перемирияе" погибли 49 украинских военных, еще более 300 - ранены

За период последнего "перемирияе" погибли 49 украинских военных, еще более 300 - ранены

Из-за нарушения Россией предыдущего режима прекращения огня, который начался в Донбассе в начале марта, 49 украинских воинов погибли, 307 получили ранения

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

"Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался в Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших. Это та цена, которую мы заплатили в прошлый раз за нарушение Россией договоренностей, достигнутых с Украиной при посредничестве ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы", - сказал он.

Дипломат отметил, что, хотя после начала действия 21 июля нового режима прекращения огня отмечается почти нулевое число его нарушений, "это количество жертв напоминает нам о том, что происходит, когда он нарушается".

"Именно с учетом этого мы остаемся привержены делу прекращения огня и сохранения жизни украинских граждан", - добавил он.

При этом, Цимбалюк заявил, что перемирие должно носить устойчивый характер, а за ним должны последовать другие шаги по имплементации Минских договоренностей.

"Чтобы сделать прекращение огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, как это было договорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации других безопасностных положений Минских договоренностей, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - подчеркнул глава украинской миссии при ОБСЕ.

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