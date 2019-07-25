Из-за угрозы суверенитету Украины: В Латвии заблокировали сайт, который принадлежит "Россия сегодня"

25 июля, 2019, 08:20

В Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит российскому медиахолдингу "Россия сегодня"

Об этом сообщает Общественное .

Министерство иностранных дел Латвии решило, что этот информационный ресурс нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ через аннексию Крыма.

В ведомстве заявили, что сайт угрожает территориальной целостности и суверенитета Украины.

Представительство РФ при ОБСЕ в свою очередь заявил, что они обеспокоены блокированием в Латвии сайта "по политическим мотивам".