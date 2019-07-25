Из-за угрозы суверенитету Украины: В Латвии заблокировали сайт, который принадлежит "Россия сегодня"
Об этом сообщает Общественное .
Министерство иностранных дел Латвии решило, что этот информационный ресурс нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года о санкциях против РФ через аннексию Крыма.
В ведомстве заявили, что сайт угрожает территориальной целостности и суверенитета Украины.
Представительство РФ при ОБСЕ в свою очередь заявил, что они обеспокоены блокированием в Латвии сайта "по политическим мотивам".
Обеспокоены блокировкой в Латвии сайта https://t.co/q0z5qlUdTO по политическим мотивам. Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемым заявлениями Риги в приверженность принципам демократии pic.twitter.com/lgb60lIQwJ- Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 24 июля 2019 г.
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