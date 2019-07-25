Видео, где Зеленского сбивает грузовик: полиция собрала всю информацию о предполагаемом авторе

25 июля, 2019, 14:10

Старший следователь по особо важным делам ГУ Нацполиции собрал всю информацию по обвинению и предполагаемом авторе видео

Об этом сообщает Команда Зеленского в Telegram-канале .

Также сообщается, что Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Автору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, во время передбвиборчих гонки появился видеоролик, в котором Зеленского сбивает фура и появляется "белая дорожка".

После этого видео Нацполиция усилила охрану Зеленскому.

Позже опубликовали продолжение видео, где его не сбивает фура, а проезжает мимо. К видео сделали приписку "Теперь Аваков доволен?".