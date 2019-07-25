Видео, где Зеленского сбивает грузовик: полиция собрала всю информацию о предполагаемом авторе
25 июля, 2019, 14:10
Старший следователь по особо важным делам ГУ Нацполиции собрал всю информацию по обвинению и предполагаемом авторе видео
Об этом сообщает Команда Зеленского в Telegram-канале .
Также сообщается, что Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
Автору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, во время передбвиборчих гонки появился видеоролик, в котором Зеленского сбивает фура и появляется "белая дорожка".
После этого видео Нацполиция усилила охрану Зеленскому.
Позже опубликовали продолжение видео, где его не сбивает фура, а проезжает мимо. К видео сделали приписку "Теперь Аваков доволен?".
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