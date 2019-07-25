Военнопленные моряки Зинченко и Мокряк сегодня празднуют день рождения

25 июля, 2019, 10:13

25 июля день рождения празднуют военнопленные моряки Вячеслав Зинченко и Роман Мокряк

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Вячеслав Зинченко родился в Кишиневе. Ему исполняется 21 год. Во время захвата Россией судов он был старшим матросом корабля "Никополь".

Роману Мокряка - 33. О нем известно больше:

До аннексии он служил на единой украинской субмарине "Запорожье" в Крыму. После захвата Крыма субмарина была также захвачена. Мокряка уговаривал остаться командир подводной лодки. Но морской военный не захотел предавать присягу на верность Украине. 72 человека из экипажа подводной лодки остались служить под российским флагом. Однако 29 моряков, среди которых был Мокряк, поехали в Украину. Бросив квартиру в Крыму, Мокряк переехал в Одессу, где жил в небольшом 15-местном кубрике ракетного катера "Прилуки".

На фото Вячеслав Зинченко