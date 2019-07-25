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Espreso.tvОбществоВ Италию на Европейские игры отправилась сборная Украины по дзюдо

В Италию на Европейские игры отправилась сборная Украины по дзюдо

25 июля основная сборная Украины по дзюдо вылетает в Турин на Европейские игры среди мастеров

Об этом сообщает Еспресо.TV .

 

 

 

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