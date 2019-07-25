В Италию на Европейские игры отправилась сборная Украины по дзюдо
25 июля, 2019, 20:17
25 июля основная сборная Украины по дзюдо вылетает в Турин на Европейские игры среди мастеров
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют