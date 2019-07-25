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Espreso.tvОбществоВ Турции сосед стрелял у белорусского дипломата, а потом сам застрелился

В Турции сосед стрелял у белорусского дипломата, а потом сам застрелился

В среду, 24 июля, в Анкаре дипломат Александр Поганшев получил огнестрельное ранение, когда возвращался домой с ребенком

Об этом пишет Европейская правда .

Отмечается, что стрелял в Поганшева его сосед. Предварительно он полковник в отставке турецкой армии, имел проблемы с психикой. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии, а после нападения покончил с собой.

Губернатор Анкары заявил, что политические мотивы нападения исключены.

Белорусские СМИ сообщили, что Поганшева прооперировали, однако, состояние дипломата оценивают как тяжелое.

Александр Поганшев - белорусский дипломат, заместитель секретаря по административным делам посольства Беларуси в Турции.

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