В Турции сосед стрелял у белорусского дипломата, а потом сам застрелился

25 июля, 2019, 09:13

В среду, 24 июля, в Анкаре дипломат Александр Поганшев получил огнестрельное ранение, когда возвращался домой с ребенком

Об этом пишет Европейская правда .

Отмечается, что стрелял в Поганшева его сосед. Предварительно он полковник в отставке турецкой армии, имел проблемы с психикой. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии, а после нападения покончил с собой.

Губернатор Анкары заявил, что политические мотивы нападения исключены.

Белорусские СМИ сообщили, что Поганшева прооперировали, однако, состояние дипломата оценивают как тяжелое.

Александр Поганшев - белорусский дипломат, заместитель секретаря по административным делам посольства Беларуси в Турции.