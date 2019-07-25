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Espreso.tvОбществоВ Telegram фейковый бот ГБР предлагал наркотики, ругался и угрожал тюрьмой

В Telegram фейковый бот ГБР предлагал наркотики, ругался и угрожал тюрьмой

В мессенджере Telegram неизвестные создали фейковый бот Государственного бюро расследований

Об этом Украинской правде сообщили в ГБР.

Бот использовал название и символику правоохранительного ведомства.

В пресс-службе ГБР заявили, что не причастны к этому аккаунту и пообещали отреагировать.

Среди сообщений бота были угрозы и брань. Он вел беседу, прямо отвечая на вопрос, делал опечатки, что может свидетельствует о том, что сообщение формулировались не компьютер (ботом), а в ручном режиме кто-то сидел и отвечал.

Вечером 24 июля бот удалили, но почти сразу появился другой с таким же названием, именем пользователя и символикой ГБР.

Отмечается, что новый продолжил угрожать даже после предупреждения, что с ним общаются журналисты. Несколько позже бот снова удалили.

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