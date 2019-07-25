В "ДНР" выдают украиноязычные чеки. Фотофакт

25 июля, 2019, 12:26

Некоторые кассовые аппараты в "ДНР", в частности в Донецкой телерадиокомпании "ГЛОБУС", выдают чеки, которые напечатаны на украинском языке

Об этом сообщил блогер из Донецка Макс Баринов, пишет Obozrevatel .

"Вот такой кассовый чек выдают в Донецкой телерадиокомпании" ГЛОБУС ". Нижняя часть на украинском языке, а апофеозом всего является" СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! "", - написал Баринов.