В "ДНР" выдают украиноязычные чеки. Фотофакт
25 июля, 2019, 12:26
Некоторые кассовые аппараты в "ДНР", в частности в Донецкой телерадиокомпании "ГЛОБУС", выдают чеки, которые напечатаны на украинском языке
Об этом сообщил блогер из Донецка Макс Баринов, пишет Obozrevatel .
"Вот такой кассовый чек выдают в Донецкой телерадиокомпании" ГЛОБУС ". Нижняя часть на украинском языке, а апофеозом всего является" СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! "", - написал Баринов.
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