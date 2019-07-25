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Espreso.tvОбществоВ пятницу лето разровняет свои "прохладные морщины" и потеплеет, - синоптик

В пятницу лето разровняет свои "прохладные морщины" и потеплеет, - синоптик

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидается потепление: + 23 + 27 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

"У нас теплится. В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться и постепенно лето разровняйте свои прохладные морщины", - написала госпожа Диденко.

Отмечается, что на юге потеплеет сильнее: до + 28 + 30 градусов.

Дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке. Север, Центр и Юг принадлежать преимущественно сухой солнечной погоде.

В Киеве 26 июля ожидается + 24 + 26 градусов с постепенным повышением выходные до + 26 + 29, местами в воскресенье до +30 градусов.

Вероятность дождя в столице незначительна.

 

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