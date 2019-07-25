Нардепов от "Слуги народа" будут учить личным стратегиям и "анализу ситуации"

25 июля, 2019, 07:36

Будущие депутаты от "Слуги народа", которые пройдут недельное обучение в Киевской школе экономики, получат портфель из четырех документов, которые должны помочь им работать в парламенте

Об этом заявил почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов, информирует Общественное .

Первый документ - личная стратегия.

"Она заключается в том - кем я хочу стать как депутат. Через 5 лет, через 3 года, через год. За что я хочу быть известным. Второй документ - предложение политики. Как я буду внедрять реальную политику для того, чтобы стать известным . Третий документ - законотворчество или законодательная инициатива, которая должна внедрить эту политику на законодательном уровне. Четвертый - план внедрения. Это построение коалиции, анализ ситуации ", - пояснил Милованов.

Он добавил, что стоимость обучения - коммерческая тайна. В то же время за него платит партия «Слуга народа», поэтому стоимость можно будет увидеть в ее отчете.