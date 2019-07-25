Нардепов от "Слуги народа" будут учить личным стратегиям и "анализу ситуации"
Об этом заявил почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов, информирует Общественное .
Первый документ - личная стратегия.
"Она заключается в том - кем я хочу стать как депутат. Через 5 лет, через 3 года, через год. За что я хочу быть известным. Второй документ - предложение политики. Как я буду внедрять реальную политику для того, чтобы стать известным . Третий документ - законотворчество или законодательная инициатива, которая должна внедрить эту политику на законодательном уровне. Четвертый - план внедрения. Это построение коалиции, анализ ситуации ", - пояснил Милованов.
Он добавил, что стоимость обучения - коммерческая тайна. В то же время за него платит партия «Слуга народа», поэтому стоимость можно будет увидеть в ее отчете.
- Напомним, "Слуга народа" на следующей неделе отправит более 200 будущих депутатов Верховной Рады на учебу в Киевскую школу экономики. Оно продлится 7 дней.
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