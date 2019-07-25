В Хмельницкой области железнодорожники нашли на путях тело 11-летнего мальчика
25 июля, 2019, 11:57
В четверг, 25 июля, в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями нашли тело подростка
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Отмечается, что тело ребенка нашли железнодорожники.
Позже правоохранители установили, что погибший - 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом "Рахов - Киев" возвращался домой с отдыха.
Сейчас полиция устанавливает, за который обстоятельств умер ребенок.
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