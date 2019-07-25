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Espreso.tvОбществоВ Днепре ОИК признала недействительными результаты голосования на одном из участков

В Днепре ОИК признала недействительными результаты голосования на одном из участков


фото: reuters
Окружная избирательная комиссия №25 в Днепре признала недействительными результаты голосования на участке №121366

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" .

Отмечается, что с жалобой обратилась доверенное лицо кандидата в депутаты Загид Краснов. жалоба касалась действий участковой избирательной комиссии и ее членов.

Так, 21 июля, во время голосования на участке, расположенном в Днепровской городской клинической больницы №21, члены комиссии вносили изменения в список избирателей в день голосования без решения суда (63).

Также, в графе "Примечания» не отмечалось, что избиратель получил только один бюллетень - в общегосударственном округе.

Комиссия рассмотрела жалобу и приняла решение о пересчете бюллетеней УИК №121366, после чего признала голосования на избирательном участке недействительным.

 

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