В Днепре ОИК признала недействительными результаты голосования на одном из участков
25 июля, 2019, 14:53
Окружная избирательная комиссия №25 в Днепре признала недействительными результаты голосования на участке №121366
Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" .
Отмечается, что с жалобой обратилась доверенное лицо кандидата в депутаты Загид Краснов. жалоба касалась действий участковой избирательной комиссии и ее членов.
Так, 21 июля, во время голосования на участке, расположенном в Днепровской городской клинической больницы №21, члены комиссии вносили изменения в список избирателей в день голосования без решения суда (63).
Также, в графе "Примечания» не отмечалось, что избиратель получил только один бюллетень - в общегосударственном округе.
Комиссия рассмотрела жалобу и приняла решение о пересчете бюллетеней УИК №121366, после чего признала голосования на избирательном участке недействительным.
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