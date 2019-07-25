В Boeing предположили отказ от производства 737 MAX, - СМИ

25 июля, 2019, 13:18

Глава компании Boeing Деннис Меленберг допустил временное прекращении производства моделей самолета 737 MAX

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

"Нам может понадобиться допустить возможность сокращения темпа роста производства или других опций", - заявил Меленберг.

В то же время компания планирует увеличить производство моделей Boeing-737.

Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020