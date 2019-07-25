В Boeing предположили отказ от производства 737 MAX, - СМИ
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
"Нам может понадобиться допустить возможность сокращения темпа роста производства или других опций", - заявил Меленберг.
В то же время компания планирует увеличить производство моделей Boeing-737.
Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020
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В середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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