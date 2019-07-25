В аэропорту Нидерландов задержали и отменили 180 рейсов из-за дефицита горючего

25 июля, 2019, 09:58

В главном аэропорту Нидерландов "Схипхол" задержали и отменили 180 рейсов из-за проблем с поставками авиатоплива

Об этом со ссылкой на издание NOS пишет Общественное .

"В системе компании Aircraft Fuel Supply произошла неисправность, в результате чего самолеты в " Схипхоле" нельзя заправить, что привело к задержкам", - говорится в сообщении.

Согласно информации, рейсы отменены или задержаны как на вылет, так и на прилет.

Сообщается, что вероятно некоторые рейсы могут оставаться отменены в течение 25 июля.