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Espreso.tvОбществоВ аэропорту Нидерландов задержали и отменили 180 рейсов из-за дефицита горючего

В аэропорту Нидерландов задержали и отменили 180 рейсов из-за дефицита горючего

В главном аэропорту Нидерландов "Схипхол" задержали и отменили 180 рейсов из-за проблем с поставками авиатоплива

Об этом со ссылкой на издание NOS пишет Общественное .

"В системе компании Aircraft Fuel Supply произошла неисправность, в результате чего самолеты в " Схипхоле"  нельзя заправить, что привело к задержкам", - говорится в сообщении.

Согласно информации, рейсы отменены или задержаны как на вылет, так и на прилет.

Сообщается, что вероятно некоторые рейсы могут оставаться отменены в течение 25 июля.

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