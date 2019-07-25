Умер президент Туниса Эс-Себси

25 июля, 2019, 13:51

В Тунисе после продолжительной болезни умер президент страны Эс-Себси

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, 92-летний глава республики умер в четверг утром, 25 июля, в военном госпитале.

В то же время, точная причина смерти Эс-Себси, не уточняется,

Эс-Себси занимал пост главы государства с 2014 года, а до был премьер-министром.