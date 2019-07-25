//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУмер президент Туниса Эс-Себси

Умер президент Туниса Эс-Себси


фото: reuters
В Тунисе после продолжительной болезни умер президент страны Эс-Себси

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, 92-летний глава республики умер в четверг утром, 25 июля, в военном госпитале.

В то же время, точная причина смерти Эс-Себси, не уточняется,

Эс-Себси занимал пост главы государства с 2014 года, а до был премьер-министром.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать