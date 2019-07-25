Умер президент Туниса Эс-Себси
25 июля, 2019, 13:51
В Тунисе после продолжительной болезни умер президент страны Эс-Себси
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, 92-летний глава республики умер в четверг утром, 25 июля, в военном госпитале.
В то же время, точная причина смерти Эс-Себси, не уточняется,
Эс-Себси занимал пост главы государства с 2014 года, а до был премьер-министром.
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