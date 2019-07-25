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Espreso.tvОбществоУкраина несколько просела в глобальном рейтинге инноваций

Украина несколько просела в глобальном рейтинге инноваций

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН

В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место, передает " Радио Свобода".

В прошлом году наша страна была на 43 месте в рейтинге.

Таким образом, в этом году Украина оказалась в рейтинге между Россией (46 место) и Грузией (48 место).

По показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости - на 120-е.

А вот по уровню создания новых знаний и нематериальных активов - на 17-е.

Первое место занимает Швейцария, последнее, 129-е - Йемен.

По заключению Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, превышающий ожидания" учитывая их уровень экономического развития.

Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего.

На первом месте - Вьетнам.

А рейтинг экономик с высоким уровнем доходов выглядит следующим образом:

  1. США

  2. Германия

  3. Япония

  4. Швейцария

  5. Великобритания

  6. Нидерланды

  7. Швеция

  8. Корея

  9. Франция

  10. Канада.

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