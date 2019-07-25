Украина несколько просела в глобальном рейтинге инноваций
В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место, передает " Радио Свобода".
В прошлом году наша страна была на 43 месте в рейтинге.
Таким образом, в этом году Украина оказалась в рейтинге между Россией (46 место) и Грузией (48 место).
По показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости - на 120-е.
А вот по уровню создания новых знаний и нематериальных активов - на 17-е.
Первое место занимает Швейцария, последнее, 129-е - Йемен.
По заключению Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, превышающий ожидания" учитывая их уровень экономического развития.
Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего.
На первом месте - Вьетнам.
А рейтинг экономик с высоким уровнем доходов выглядит следующим образом:
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США
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Германия
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Япония
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Швейцария
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Великобритания
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Нидерланды
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Швеция
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Корея
-
Франция
-
Канада.
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