Трамп выступил перед сторонниками на фоне двуглавого орла
25 июля, 2019, 18:20
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, расположенном за его спиной, была изображена измененная президентская печать
Об этом пишет The Washington Post.
На печати вместо орла с одной головой был двуглавый, похожий на тот, что на гербе России. В когтях птицы вместо стрел были клюшки для гольфа.
До выступления американского лидера на экран проектировали правильный символ, говорится в материале.
Как это произошло, остается загадкой. Представитель Белого дома заявил, что чиновники не видели изображение заранее.
В то же время пресс-секретарь студенческого саммита Turning Point USA, где выступал президент, заявил, что он не знает происхождения изображения, характеризуя его как "ошибку в последний момент". "Я еще не могу понять, кто это сделал", - сказал спикер, добавив, что не знает, откуда это изображение.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют