Трамп выступил перед сторонниками на фоне двуглавого орла

25 июля, 2019, 18:20

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, расположенном за его спиной, была изображена измененная президентская печать

Об этом пишет The Washington Post.

На печати вместо орла с одной головой был двуглавый, похожий на тот, что на гербе России. В когтях птицы вместо стрел были клюшки для гольфа.

До выступления американского лидера на экран проектировали правильный символ, говорится в материале.

Как это произошло, остается загадкой. Представитель Белого дома заявил, что чиновники не видели изображение заранее.

В то же время пресс-секретарь студенческого саммита Turning Point USA, где выступал президент, заявил, что он не знает происхождения изображения, характеризуя его как "ошибку в последний момент". "Я еще не могу понять, кто это сделал", - сказал спикер, добавив, что не знает, откуда это изображение.