Трамп ветировал запрет Конгресса на продажу оружия на Ближний Восток
"Президент США наложил вето на резолюции Конгресса о запрете продажи оружия стоимостью 8,1 млрд долларов Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам", - говорится в сообщении.
По словам Трампа, эти три резолюции (относительно ограничения продажи оружия Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании) "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки" и повредят ее отношениям с союзниками.
Некоторые члены Конгресса заявили об опасениях, что оружие может быть применено к гражданским лицам в йеменском конфликте.
Они также осудили роль Саудовской Аравии в Йемене, и убийство прошлого года саудовского журналиста Джамала Хашогги.
В конце мая госсекретарь Майк Помпео сообщил законодателей о том, что президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться чрезвычайным правом обойти Конгресс и заключить 22 соглашения о продаже оружия с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В ответ в конце июня Палата представителей приняла три резолюции о запрете продажи оружия - на них Трамп и наложил вето.
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