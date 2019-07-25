Трамп ветировал запрет Конгресса на продажу оружия на Ближний Восток

"Президент США наложил вето на резолюции Конгресса о запрете продажи оружия стоимостью 8,1 млрд долларов Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, эти три резолюции (относительно ограничения продажи оружия Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании) "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки" и повредят ее отношениям с союзниками.

Некоторые члены Конгресса заявили об опасениях, что оружие может быть применено к гражданским лицам в йеменском конфликте.

Они также осудили роль Саудовской Аравии в Йемене, и убийство прошлого года саудовского журналиста Джамала Хашогги.

В конце мая госсекретарь Майк Помпео сообщил законодателей о том, что президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться чрезвычайным правом обойти Конгресс и заключить 22 соглашения о продаже оружия с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В ответ в конце июня Палата представителей приняла три резолюции о запрете продажи оружия - на них Трамп и наложил вето.