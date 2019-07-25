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Espreso.tvМирТрамп ветировал запрет Конгресса на продажу оружия на Ближний Восток

Трамп ветировал запрет Конгресса на продажу оружия на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу оружия арабским странам без одобрения законодателей
Об этом сообщает ВВС .

"Президент США наложил вето на резолюции Конгресса о запрете продажи оружия стоимостью 8,1 млрд долларов Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, эти три резолюции (относительно ограничения продажи оружия Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании) "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки" и повредят ее отношениям с союзниками.

Некоторые члены Конгресса заявили об опасениях, что оружие может быть применено к гражданским лицам в йеменском конфликте.

Они также осудили роль Саудовской Аравии в Йемене, и убийство прошлого года саудовского журналиста Джамала Хашогги.

В конце мая госсекретарь Майк Помпео сообщил законодателей о том, что президент США Дональд Трамп намерен воспользоваться чрезвычайным правом обойти Конгресс и заключить 22 соглашения о продаже оружия с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В ответ в конце июня Палата представителей приняла три резолюции о запрете продажи оружия - на них Трамп и наложил вето.

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