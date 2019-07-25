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Espreso.tvМирТрамп не хочет вводить санкции против Турции из-за российских С-400, - СМИ

Трамп не хочет вводить санкции против Турции из-за российских С-400, - СМИ


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп четко дал понять республиканским сенаторам, что не желает вводить санкции против Турции за покупку Анкарой российских ЗРК С-400
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух сенаторов, которые присутствовали на встрече с Трампом.

"Президент Дональд Трамп четко дал понять сенаторам-республиканцам во время закрытой встречи во вторник после обеда, что не желает санкционировать Турцию из-за ее закупки российских ЗРК (С-400 - ред.)", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, сенаторы были не очень рады такой позиции Трампа.

Как отмечает CNN, американские законодатели ранее заявляли, что у них нет другого выбора как ввести санкции против Турции за закупку российских ЗРК из-за принятого Акта "О противодействии противникам США путем введением санкции" с 2017 года, однако Анкара является членом НАТО, и это значительно усложняет ситуацию.

Спикер Совета по нацбезопасности Белого дома отказался комментировать новость.

Как сообщалось, поставки компонентов ЗРК С-400 в Турцию началось 12 июля. Подписание Турцией соглашения с РФ о поставках ЗРК С-400 и начале поставок критикуют на Западе, неоднократно угрожая введением санкций, в частности со стороны США. Американские СМИ сообщают, что Белый дом уже на этой неделе может ввести пакет санкций против Турции.

Президент Турции заявил, что поставки российских ЗРК С-400 завершится в апреле 2020 года, в планах - совместное производство систем с Россией.

Позавчера и.о. министра обороны США Марк Эспер во время слушаний в Сенате по утверждению его в должности главы Пентагона убежден, что отказ Турции отменить соглашение с россиянами несмотря на неоднократные требования Вашингтона является "неправильным" шагом, который разочаровывает США и заставляет реагировать в ответ.

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