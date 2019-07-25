Синоптик Наталья Диденко: Украина сегодня будет одной из самых комфортных стран в Европе
25 июля, 2019, 06:30
В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, без осадков - на юге Украины
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе сегодня будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха - +22 ... + 24.
На севере Украины также дожди, температура - + 22 ... + 24.
На востоке также ожидаются локальные дожди, но теплее - + 25 ... + 27.
В центральной части вероятные локальные грозовые дожди, температура + 23 ... + 26.
Лишь на юге - без осадков, ожидается много солнца, температура - + 25 ... + 28 градусов.
В Киеве кратковременные дожди с грозой, температура - +23.
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