Синоптик Наталья Диденко: Украина сегодня будет одной из самых комфортных стран в Европе

25 июля, 2019, 06:30

В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, без осадков - на юге Украины

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе сегодня будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха - +22 ... + 24.

На севере Украины также дожди, температура - + 22 ... + 24.

На востоке также ожидаются локальные дожди, но теплее - + 25 ... + 27.

В центральной части вероятные локальные грозовые дожди, температура + 23 ... + 26.

Лишь на юге - без осадков, ожидается много солнца, температура - + 25 ... + 28 градусов.

В Киеве кратковременные дожди с грозой, температура - +23.