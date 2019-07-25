//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко: Украина сегодня будет одной из самых комфортных стран в Европе

Синоптик Наталья Диденко: Украина сегодня будет одной из самых комфортных стран в Европе

В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, без осадков - на юге Украины

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе сегодня будут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха - +22 ... + 24.

На севере Украины также дожди, температура - + 22 ... + 24.

На востоке также ожидаются локальные дожди, но теплее - + 25 ... + 27.

В центральной части вероятные локальные грозовые дожди, температура + 23 ... + 26.

Лишь на юге - без осадков, ожидается много солнца, температура - + 25 ... + 28 градусов.

В Киеве кратковременные дожди с грозой, температура - +23.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать