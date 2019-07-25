Сын Зидана удивил выбором сборной, за которую будет выступать
25 июля, 2019, 15:26
Сын главного тренера "Реала" француза Зинедина Зидана - Люка Зидан решил не выступать за сборную Франции
Об этом сообщает DZ Football .
Люка Зидан будет играть за сборную Алжира. Отец голкипера, права на которого принадлежат "Реалу", Зинедин Зинедин имеет алжирские корни, но выступал за сборную Франции, с которой становился чемпионом мира и Европы.
Однако, 21-летний Люка Зидан, ранее выступавший за юниорские сборные Франции различных возрастных групп, на взрослом уровне решил играть за Алжир.
- Напомним, 19 июля сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций , победив в финале Сенегал.
- 9 июля мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина француза Люку Зидана в аренду.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют