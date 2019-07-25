Сын Зидана удивил выбором сборной, за которую будет выступать

25 июля, 2019, 15:26

Сын главного тренера "Реала" француза Зинедина Зидана - Люка Зидан решил не выступать за сборную Франции

Об этом сообщает DZ Football .

Люка Зидан будет играть за сборную Алжира. Отец голкипера, права на которого принадлежат "Реалу", Зинедин Зинедин имеет алжирские корни, но выступал за сборную Франции, с которой становился чемпионом мира и Европы.

Однако, 21-летний Люка Зидан, ранее выступавший за юниорские сборные Франции различных возрастных групп, на взрослом уровне решил играть за Алжир.