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Espreso.tvМирСША отправили к берегам Тайваня ракетный крейсер из-за угроз Пекина захватить остров

США отправили к берегам Тайваня ракетный крейсер из-за угроз Пекина захватить остров


фото: reuters
Ракетный крейсер ВМС США Antietam прошел через стратегический Тайваньский пролив на фоне угроз Китая прибегнуть к силовому сценарию воссоединения с Тайванем

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМС США.

Корабль прошел через пролив для "демонстрации приверженности Вашингтона свободной и открытой навигации в Индо-Тихоокеанском регионе".

Напомним, 24 июля правительство Китая допустил силовой вариант объединения с островом Тайвань.

В Пекине заявили, что будут прилагать максимум усилий для мирного воссоединения с Тайванем, но не исключают силового сценария.

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