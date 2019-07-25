США отправили к берегам Тайваня ракетный крейсер из-за угроз Пекина захватить остров
25 июля, 2019, 14:27
Ракетный крейсер ВМС США Antietam прошел через стратегический Тайваньский пролив на фоне угроз Китая прибегнуть к силовому сценарию воссоединения с Тайванем
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМС США.
Корабль прошел через пролив для "демонстрации приверженности Вашингтона свободной и открытой навигации в Индо-Тихоокеанском регионе".
Напомним, 24 июля правительство Китая допустил силовой вариант объединения с островом Тайвань.
В Пекине заявили, что будут прилагать максимум усилий для мирного воссоединения с Тайванем, но не исключают силового сценария.
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