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Espreso.tvОбществоШокин и Луценко предложили Трампу компромат на Байдена, - СМИ

Шокин и Луценко предложили Трампу компромат на Байдена, - СМИ

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин и нынешний глава ГПУ Юрий Луценко помогли команде президента США Дональда Трампа получить компромат на потенциального соперника на выборах 2020 Джо Байдена

Об этом сообщает американское издание BuzzFeed .

В своем материале издание ссылается на информацию от посредников, которые организовывали переговоры адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с Шокиным и Луценко.

Одним из таких посредников называют эмигрантов из СССР Льва Парнаса и его друга Игоря Фруман.

Сообщается, что они организовали переговоры Шокина и Джулиани, во время которых Шокин сообщил информацию о том, что сын Байдена работал в компании бывшего министра экологии Николая Злочевского.

 

Также издание отмечает, что в 2019 году Джулиани провел встречу с главой ГПУ Юрием Луценко, который рассказал о том, как американское посольство в Киеве помогало кампании Хиллари Клинтон.

Напомним, в марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma, где раньше работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии.

По информации американского издания, решение Луценко "в некоторых кругах рассматривалось как попытка заручиться поддержкой администрации Трампа своему боссу и союзнику, действующему президенту Петру Порошенко".

Позже личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа, в частности, это нардеп Сергей Лещенко. Нардеп обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы штаба Трампа Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.

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