СБУ и Интерпол задержали контрабандиста героина, который скрывался 8 лет
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
В 2012 году сотрудники СБУ в рамках уголовного производства задержали жителя Одесской области на пункте пропуска "Новые Трояны" при попытке контрабандной переправки в Украину килограмма особо опасного наркотического средства - героин. "Товар" злоумышленник спрятал в специально оборудованном хранилище собственного автомобиля.
Однако, воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, фигурант производства незаконно пересек госграницу и скрывался в зарубежных странах.
Для розыска злоумышленника представители украинской спецслужбы обратились к зарубежным партнерам, в том числе по линии Интерпола и передали соответствующие материалы.
Так, в июле 2019 года во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные с целью сокрытия от правосудия.
По материалам СБУ задержанного возвращено на территорию Украины.
Сейчас следователями Управления СБУ в Одесской области злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках открытого следователями уголовного производства по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
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