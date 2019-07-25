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Espreso.tvСпортРоссийская спортсменка пробежала круг почета с простыней вместо флага

Российская спортсменка пробежала круг почета с простыней вместо флага


фото: eurosport
Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина после победы на чемпионате Европы осуществила круг почета с простыней вместо флага

Видео празднования Гатауллина опубликовала в Instagram.

Россиянка с результатом 4.36 м завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на юниорском чемпионате Европы-2019 в Швеции.

После победы Гатауллина неожиданно схватила розовую простыню в горошек и пробежала с ним круг почета. Российский флаг запрещен Международной федерацией легкой атлетики, а представители этой страны выступают, как нейтральные спортсмены.

"Было желание поделиться радостью этой победы со зрителями. На эмоциях взяла первое, что попалось под руку. Так случилось, что это оказалась простыня. Политической подоплеки, конечно, в моем поступке не было, только желание выразить радость победы каким-то жестом и поделиться этим жестом со зрителями ", - пояснила Гатауллина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# розовыйвгорошек

Публикация от Аксана Гатауллина (@aksana_gataullina)

 

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