"Только доказательная медицина": Супрун рассказала о новых возможностях для врачей и предостерегла от фейков о здоровье

25 июля, 2019, 17:02

Ульяна Супрун призвала не пользоваться непроверенной информацией о здоровье в интернете, а вместо этого советоваться с семейным врачом

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Она подчеркнула, что фейковые советы или рекомендации, основанные не на доказательной медицине, могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни.

"Поэтому мы всегда призываем прежде всего советоваться со своим семейным врачом и не искать советов в интернете на сомнительных ресурсах", - отметила она.

Так, сообщает Супрун, врачам открыли возможность пользоваться международными протоколами при выборе методов лечения.

К тому же, международные научные базы стали более доступными: например, благодаря сотрудничеству МЗ Украины и Британского медицинского журнала украинские медики могут не выходя из дома учиться по мировым стандартам лечения, результатам новейших исследований и научных публикаций.

"Создаются условия для развития украинской медицинской науки. Уже с осени переходим на грантовое финансирование. Государство больше не будет финансировать псевдоученых. Средства налогоплательщиков будут получать только те ученые и научные учреждения, чьи исследования действительно важны и перспективны", - отметила и.о. министра.

Важно, чтобы каждый хорошо умел находить действительно полезную информацию в океане материалов о лечении и профилактике болезней и отделять ее от информационного мусора (например, о чудодейственных пирамидках). Ульяна Супрун привела перечень ресурсов с достоверной научной информации.

Она также анонсировала свое участие в дискуссии "Что читать, чтобы вы были здоровы". "Поговорим о том, где и как находить правдивую, интересную и полезную информацию о здоровье, здоровое питание и активный образ жизни", - написала Супрун.

На странице 1991 Civic Tech Center продлится онлайн-трансляция мероприятия.