//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Только доказательная медицина": Супрун рассказала о новых возможностях для врачей и предостерегла от фейков о здоровье

"Только доказательная медицина": Супрун рассказала о новых возможностях для врачей и предостерегла от фейков о здоровье


фото: zhitomir.today
Ульяна Супрун призвала не пользоваться непроверенной информацией о здоровье в интернете, а вместо этого советоваться с семейным врачом

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Она подчеркнула, что фейковые советы или рекомендации, основанные не на доказательной медицине, могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни.

"Поэтому мы всегда призываем прежде всего советоваться со своим семейным врачом и не искать советов в интернете на сомнительных ресурсах", - отметила она.

Так, сообщает Супрун, врачам открыли возможность пользоваться международными протоколами при выборе методов лечения.

К тому же, международные научные базы стали более доступными: например, благодаря сотрудничеству МЗ Украины и Британского медицинского журнала украинские медики могут не выходя из дома учиться по мировым стандартам лечения, результатам новейших исследований и научных публикаций.

"Создаются условия для развития украинской медицинской науки. Уже с осени переходим на грантовое финансирование. Государство больше не будет финансировать псевдоученых. Средства налогоплательщиков будут получать только те ученые и научные учреждения, чьи исследования действительно важны и перспективны", - отметила и.о. министра.

Важно, чтобы каждый хорошо умел находить действительно полезную информацию в океане материалов о лечении и профилактике болезней и отделять ее от информационного мусора (например, о чудодейственных пирамидках). Ульяна Супрун привела перечень ресурсов с достоверной научной информации.

Она также анонсировала свое участие в дискуссии "Что читать, чтобы вы были здоровы". "Поговорим о том, где и как находить правдивую, интересную и полезную информацию о здоровье, здоровое питание и активный образ жизни", - написала Супрун.

На странице 1991 Civic Tech Center продлится онлайн-трансляция мероприятия.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать