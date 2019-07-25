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Espreso.tvСпорт"Реал" отпустил в "Арсенал" футболиста за 500 млн евро

"Реал" отпустил в "Арсенал" футболиста за 500 млн евро


фото: arsenal.com
Мадридский "Реал" отдал в аренду лондонскому "Арсеналу" полузащитника Дани Себальоса, в контракте которого прописаны отступные в 500 млн евро

О переходе Дани Себальоса "Арсенал" объявил на официальном сайте.

22-летний испанский футболист будет выступать за лондонцев на правах аренды один сезон.

"Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с превосходными техническими навыками", - сказал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.

Данные Себальос перешел в "Реал" летом 2017 года с "Бетиса" за 16,5 млн евро, при этом мадридцы прописали в контракте футболиста отступные в 500 млн евро.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах испанского чемпионата и забил 3 гола.

Контракт Дани с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.

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