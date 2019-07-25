"Реал" отпустил в "Арсенал" футболиста за 500 млн евро
25 июля, 2019, 17:25
Мадридский "Реал" отдал в аренду лондонскому "Арсеналу" полузащитника Дани Себальоса, в контракте которого прописаны отступные в 500 млн евро
О переходе Дани Себальоса "Арсенал" объявил на официальном сайте.
22-летний испанский футболист будет выступать за лондонцев на правах аренды один сезон.
"Мы в восторге, что Дани присоединился к нам. Он талантливый креативный футболист с превосходными техническими навыками", - сказал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.
Данные Себальос перешел в "Реал" летом 2017 года с "Бетиса" за 16,5 млн евро, при этом мадридцы прописали в контракте футболиста отступные в 500 млн евро.
В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах испанского чемпионата и забил 3 гола.
Контракт Дани с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.
#HolaDani- Arsenal FC (@Arsenal) July 25, 2019
Welcome to The Arsenal, @ DaniCeballos46 pic.twitter.com/8gZLggahJZ
- 24 июля стало известно, что полузащитник "Реала" и сборной Испании Марк Асенсио может пропустить весь следующий сезон из-за травмы, полученной в товарищеском матче.
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