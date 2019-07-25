"Расстроюсь, если в конце фильма КГБшник не предотвратит аварию": сеть смеется над трейлером российского сериала "Чернобыль"

25 июля, 2019, 19:06

В сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль" и он получил множество негативных отзывов

Об этом сообщили пользователи в Twitter.

Только что в сети появился трейлер российского сериала о Чернобыле, который сразу же получил множество негативных отзывов от пользователей сети. Многие сравнил его с сериалом "Чернобыль" от американского канала HBO, ставшим сенсацией этого года.

Премьера российского сериала запланирована на следующий год. Главные роли исполнили Игорь Петренко и Надежда Михалкова. В отличие от американского сериала, русский представляет несколько иную версию событий.

В описании сюжета сообщается, что украинский отдел КГБ СССР узнает об интересе, который проявляют иностранные спецслужбы к ЧАЭС. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города.

НТВ выложили трейлер российской версии сериала "Чернобыль". По сюжету, перемежающемуся любовью сссэрки к сссэру-КГБшнику, авария произошла из-за ЦРУшников. Пока все, что удалось понять.

Расстроюсь, если в конце фильма КГБшник не предотвратит аварию. - Слюни (@Slyooni) July 25, 2019

Пользователь Олдовый возмущен подбором актеров в киноленте.

Ну чё, где там ватаны с подорвнной от сериала НПО жопой? Лучше сняли? Крышу руками поразгребаем, а то кляты ЦРУ насрали, да про любовь покажем, зачем нам авария эта. Актёров кстати на ближайшей остановке подобрали. #Chernobyl , блеять! - Олдовый (@justGOOS) July 24, 2019

Наш ответ Чернобылю - сериал ... ЧЕРНОБЫЛЬ! В котором мы решили настолько НЕ запариваться, что сделали у всех автомобилей одинаковые номера. pic.twitter.com/T2LjXOPNUD - Гроза (@Groza_rpv) July 25, 2019

На YouTube трейлер собрал тоже немало негативных отзывов, около 6 тыс ..