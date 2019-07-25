//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Расстроюсь, если в конце фильма КГБшник не предотвратит аварию": сеть смеется над трейлером российского сериала "Чернобыль"

"Расстроюсь, если в конце фильма КГБшник не предотвратит аварию": сеть смеется над трейлером российского сериала "Чернобыль"

В сети опубликовали трейлер российского сериала "Чернобыль" и он получил множество негативных отзывов

Об этом сообщили пользователи в Twitter.

Только что в сети появился трейлер российского сериала о Чернобыле, который сразу же получил множество негативных отзывов от пользователей сети. Многие сравнил его с сериалом "Чернобыль" от американского канала HBO, ставшим сенсацией этого года.

Премьера российского сериала запланирована на следующий год. Главные роли исполнили Игорь Петренко и Надежда Михалкова. В отличие от американского сериала, русский представляет несколько иную версию событий.

В описании сюжета сообщается, что украинский отдел КГБ СССР узнает об интересе, который проявляют иностранные спецслужбы к ЧАЭС. В Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего по территории города.

 

Пользователь Олдовый возмущен подбором актеров в киноленте.

 

 

На YouTube трейлер собрал тоже немало негативных отзывов, около 6 тыс ..

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать