"Перемирие" на Донбассе: ранен украинский военный

25 июля, 2019, 07:20

24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Однако с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили запрет на использование оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел недалеко Причепиловки.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.