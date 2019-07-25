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Espreso.tvОперація об'єднаних сил"Перемирие" на Донбассе: ранен украинский военный

"Перемирие" на Донбассе: ранен украинский военный

24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Однако с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили запрет на использование оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел недалеко Причепиловки.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

 

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