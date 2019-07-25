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Espreso.tvОбщество"Хотел отомстить за 5 лет унижений": нападавший на машину Порошенко записал видеообращение

"Хотел отомстить за 5 лет унижений": нападавший на машину Порошенко записал видеообращение

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев, подписанный в Facebook как Никита Айвазовский, записал видеообращение, в котором признался в нападении на авто пятого президента Украины Петра Порошенко

Видеообращение человек выложил в Facebook.

"Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня "напал" на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция", - написал человек в сопроводительном заметке.

В видеозаписи мужчина рассказал, что купил 4 бронежилета, 3 из которых прострелил на полигоне, а четвертый, якобы, пытался передать Порошенко. На бронежилете человек написал: "Надень на сына".

"Я хотел отомстить ему за те 5 лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента и ставленников в ГМС совершил в отношении иностранных добровольцев, обещая им гражданство, авместо этого запустив по девяти кругам бюрократического ада", - сказал мужчина.

По данным BBC News Украина, 18 июля Макеев получил украинское гражданство от президента Владимира Зеленского.

 

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