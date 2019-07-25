"Хотел отомстить за 5 лет унижений": нападавший на машину Порошенко записал видеообращение
Видеообращение человек выложил в Facebook.
"Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня "напал" на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция", - написал человек в сопроводительном заметке.
В видеозаписи мужчина рассказал, что купил 4 бронежилета, 3 из которых прострелил на полигоне, а четвертый, якобы, пытался передать Порошенко. На бронежилете человек написал: "Надень на сына".
"Я хотел отомстить ему за те 5 лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента и ставленников в ГМС совершил в отношении иностранных добровольцев, обещая им гражданство, авместо этого запустив по девяти кругам бюрократического ада", - сказал мужчина.
По данным BBC News Украина, 18 июля Макеев получил украинское гражданство от президента Владимира Зеленского.
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