"Грады", гаубицы, пушки: миссия ОБСЕ зафиксировала новые единицы тяжелого вооружения боевиков

25 июля, 2019, 14:03

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированных территориях Донбасса новые факты нарушения со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на отчете СММ ОБСЕ от 24 июля.

Так, 21 июля, на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения, на неподконтрольной территории, в районе Петровского было зафиксировано 1 танк. Кроме того, 22 июля, возле населенного пункта Боково-Платово, БПЛА Миссии обнаружил 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

На Донецком направлении, а именно вблизи поселка Ольховка - 2 буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б", 2 РСЗО БМ-21 и 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".

Неподалеку от села Терновое также зафиксировано 3 РСЗО БМ-21 и 3 буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка". В этот же день замечено и враждебно ВВТ на Луганском направлении, в частности, 7 РСЗО БМ-21 у Миусинская и 8 РСЗО вблизи поселка Садовый.

"В целом зафиксировано 50 единиц вооружения, расположенном с нарушением определенных Минских договоренностей линий отвода", - отметили в штабе.

В то же время, на временно-оккупированных территориях, зафиксировано 206 единиц вооружения, расположенном по линиям отвода, но за пределами определенных мест хранения. Так, 18 июля, на основе данных воздушного наблюдения, вблизи Тернового, выявлено 22 танка. На Луганщине возле Мирного, замечено присутствие 10 танков и 18 единиц буксируемой артиллерии.

19 июля, вблизи поселка Бугаевка выявлено 22 танка и 4 зенитных ракетных комплекса. 22 июля, вблизи Тернового, БПЛА Миссии обнаружил еще 7 зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10". Возле Миусинская беспилотник зафиксировал 19 танков Т-64, 7 гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 10 буксируемых гаубиц Д-30. В самом же городе Хрустальный выявлено 26 буксируемых гаубиц.

Также, 18 июля, у Тернового, СММ ОБСЕ обнаружила 4 единицы, вероятно, артиллерии и 3 единицы буксируемой артиллерии. 19 июля, в районе поселка Бугаевка, обнаружено 54 единицы буксируемой и самоходной артиллерии. В свою очередь СММ не исключает, что часть из этой техники - минометы.

Сосредоточение такого большого количества вооружения и военной техники ЗФ РФ и ее наемники раз демонстрирует игнорирование оккупантами существующих договоренностей и требований по отводу тяжелого вооружения.