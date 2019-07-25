"Будучность" - "Заря": где смотреть матч квалификации Лиги Европы

25 июля, 2019, 10:45

Сегодня "Заря" гостевым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности" первой из украинских клубов начинает еврокубковую кампанию

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига Европы

2-й квалификационный раунд. первый матч

"Будучность" (Черногория) - "Заря" (Украина)

25 июля, Подгорица, Городской стадион

Начало - 21:45

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Кроме "Зари" в нынешнем сезоне Украину в еврокубках будут представлять еще четыре клуба. В Лиге Европы "Мариуполь" стартует с 3-го квалификационного раунда играми против победителями противостояния между нидерландским АЗ "Алкмар" и шведским "Гаккеном", а "Александрия" выступит сразу на групповом этапе.

В Лиге чемпионов "Динамо" начнет борьбу в 3-м круге отбора матчами с бельгийским "Брюгге", а "Шахтер" получил на правах обладателя национального золота место на групповом раунде.