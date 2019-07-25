"Будучность" - "Заря": где смотреть матч квалификации Лиги Европы
25 июля, 2019, 10:45
Сегодня "Заря" гостевым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности" первой из украинских клубов начинает еврокубковую кампанию
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы
2-й квалификационный раунд. первый матч
"Будучность" (Черногория) - "Заря" (Украина)
25 июля, Подгорица, Городской стадион
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале УНИАН
Кроме "Зари" в нынешнем сезоне Украину в еврокубках будут представлять еще четыре клуба. В Лиге Европы "Мариуполь" стартует с 3-го квалификационного раунда играми против победителями противостояния между нидерландским АЗ "Алкмар" и шведским "Гаккеном", а "Александрия" выступит сразу на групповом этапе.
В Лиге чемпионов "Динамо" начнет борьбу в 3-м круге отбора матчами с бельгийским "Брюгге", а "Шахтер" получил на правах обладателя национального золота место на групповом раунде.
- Напомним, 25 июля на первый матч 2-го раунда отбора Лиги Европы с "будущность" с "Зарей" не полетели бразильцы Силас и Лазио .
- 23 июля стали известно, что бывший главный тренер сборной Англии Свен Горан Эрикссон мог стать главными тренером луганской "Зари".
- 22 июля украинские команды "Мариуполь" и "Заря" узнали соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.
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