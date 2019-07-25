Президент - новоизбранным депутатам от "Слуги народа": не воруйте, на вас огромная ответственность

25 июля, 2019, 13:30

Об этом выбранный народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко сообщил в Facebook.

"Была встреча с фракцией" Слуги народа "и с президентом. Говорил президент, Богдан, Баканов, Разумков, Шефир. Очень простые месседжи: президент и его ближе окружения хотели обратить внимание и подчеркнуть, что мы должны оставаться людьми, ведь на нас большая ответственность ", - рассказал Яременко.

По его словам, президент, чтобы продемонстрировать всю серьезность своих намерений, сказал, если он потеряет контроль над фракцией, что разговоры о коррупционности депутатов от "Слуги" станут массовыми, то у него не дрогнет рука распустить парламент.

"Постоянно повторялись основные положения: Будьте людьми, не воруйте, на вас большая ответственность", - пояснил новоизбранный нардеп.

Яременко добавил, что, скорее всего, такие встречи будут постоянными.