Под Киевом девушка взорвалась на гранате, которую пыталась закопать, - СМИ
25 июля, 2019, 09:40
В среду, 24 июля, в жилом массиве Крюковщина под Киевом прогремел взрыв
Об этом пишет Информатор .
Взрыв прогремел в поле в десяти метрах от территории комплекса "Еврпейське город". Предварительно, сдетонировала граната.
От разрыва осколков пострадала девушка, которая окровавленная добралась до ближайшего дома и попросила помощи. Ее с ранениями в области спины госпитализировали.
По неподтвержденной информации, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле.
Фото с места события - "Информатор".
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