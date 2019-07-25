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Espreso.tvОбществоПод Киевом девушка взорвалась на гранате, которую пыталась закопать, - СМИ

Под Киевом девушка взорвалась на гранате, которую пыталась закопать, - СМИ

В среду, 24 июля, в жилом массиве Крюковщина под Киевом прогремел взрыв

Об этом пишет Информатор .

Взрыв прогремел в поле в десяти метрах от территории комплекса "Еврпейське город". Предварительно, сдетонировала граната.

От разрыва осколков пострадала девушка, которая окровавленная добралась до ближайшего дома и попросила помощи. Ее с ранениями в области спины госпитализировали.

По неподтвержденной информации, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле.

Фото с места события - "Информатор".

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