Под Киевом девушка взорвалась на гранате, которую пыталась закопать, - СМИ

25 июля, 2019, 09:40

В среду, 24 июля, в жилом массиве Крюковщина под Киевом прогремел взрыв

Об этом пишет Информатор .

Взрыв прогремел в поле в десяти метрах от территории комплекса "Еврпейське город". Предварительно, сдетонировала граната.

От разрыва осколков пострадала девушка, которая окровавленная добралась до ближайшего дома и попросила помощи. Ее с ранениями в области спины госпитализировали.

По неподтвержденной информации, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле.

Фото с места события - "Информатор".