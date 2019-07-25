//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПЦУ проведет крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси

ПЦУ проведет крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси


фото: 24tv
28 июля 2019 отмечается 1031-летие Крещения Украины-Руси

Об этом говорится на странице события в Facebook .

В воскресенье, 28 июля, в 08:30 на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием, после чего, в 10:30 состоится Украинский крестный ход.

Маршрут крестного хода ПЦУ будет пролегать от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улица Трехсвятительская в парк Владимирская горка.

"В 11:00 у памятника святому равноапостольному князю Владимиру будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси", - сообщили в ПЦУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать