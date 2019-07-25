ПЦУ проведет крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси

25 июля, 2019, 14:37

28 июля 2019 отмечается 1031-летие Крещения Украины-Руси

Об этом говорится на странице события в Facebook .

В воскресенье, 28 июля, в 08:30 на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием, после чего, в 10:30 состоится Украинский крестный ход.

Маршрут крестного хода ПЦУ будет пролегать от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улица Трехсвятительская в парк Владимирская горка.

"В 11:00 у памятника святому равноапостольному князю Владимиру будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси", - сообщили в ПЦУ.