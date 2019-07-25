ПЦУ проведет крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
25 июля, 2019, 14:37
28 июля 2019 отмечается 1031-летие Крещения Украины-Руси
Об этом говорится на странице события в Facebook .
В воскресенье, 28 июля, в 08:30 на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием, после чего, в 10:30 состоится Украинский крестный ход.
Маршрут крестного хода ПЦУ будет пролегать от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улица Трехсвятительская в парк Владимирская горка.
"В 11:00 у памятника святому равноапостольному князю Владимиру будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси", - сообщили в ПЦУ.
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