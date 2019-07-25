Освобождение военнопленных моряков: Денисова призвала СМИ воздержаться от громких заголовков

25 июля, 2019, 14:54

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое решение о возвращении украинских моряков

Об этом Людмила Денисова сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .

Денисова отметила, что процесс освобождения военнопленных очень длительный и сложный. Она сообщила, что сотрудничает с Зеленским в постоянном контакте, и он координирует усилия всех сторон в этом направлении.

"В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после переговоров президента Украины и президента РФ", - заявила уполномоченная по правам человека.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем украинским морякам, удовлетворив ходатайство следователей ФСБ России.

"Согласно УПК РФ, ст. 103 предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя, - пояснила Денисова. - 18 июля я обратилась с ходатайством на имя руководителя следственной группы ФСБ РФ по освобождению моряков под мое личное обязательство . Это обязательство может предоставить лицо, которое заслуживает доверия. Мандат уполномоченного по правам человека дает мне такое право ".

Денисова подчеркнула, что ее обязанностью как уполномоченного согласно ст. 101 Конституции Украины является осуществление парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

"На основании этого я осуществляю парламентский контроль по защите прав граждан Украины как на территории Украины, так и за ее пределами. 19 июля украинское посольство в РФ передало через МИД России в ФСБ мое ходатайство. Сейчас этот вопрос на рассмотрении следственным управлением ФСБ. Мне известно , что сейчас продолжаются переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по выполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение ", - добавила она.

Денисова также обратилась к журналистам с просьбой соблюдать профессиональной этики: "Когда вы ищете громкие заголовки для своих новостей, старайтесь не навредить этим переговорам, которые сейчас проводятся".