Оккупанты нарушили перемирие, обстреляв Объединенные силы: есть раненый
25 июля, 2019, 19:45
В четверг, 25 июля, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Причепиловки с направления Жллобка.
В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.
Накануне, 24 июля, в зоне ООС по подозрению в участии в российских незаконных вооруженных формированиях были задержаны и переданы правоохранительным органам 3 человека.
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