//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты нарушили перемирие, обстреляв Объединенные силы: есть раненый

Оккупанты нарушили перемирие, обстреляв Объединенные силы: есть раненый

В четверг, 25 июля, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Причепиловки с направления Жллобка.

В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Накануне, 24 июля, в зоне ООС по подозрению в участии в российских незаконных вооруженных формированиях были задержаны и переданы правоохранительным органам 3 человека.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать