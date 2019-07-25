Нацкомиссия оштрафовала два облгаза Фирташа на 850 тыс. грн
25 июля, 2019, 16:54
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала АО "Киевоблгаз" и АО "Криворожгаз" на 850 тыс. грн каждый из-за недопуска к плановой проверки
Об этом стало известно в ходе заседания НКРЕКП, передает Укринформ.
В материалах заседания отмечается, что проверка Киевоблгаза была запланирована на 15 июля, а Криворожгаза - 12 июля.
Облгазы отказали в проведении мероприятия контроля и заявили, что регулятор не будет допущен из-за отсутствия на официальном сайте утвержденной и обнародованной унифицированной формы акта, в которой предусматривается перечень вопросов в зависимости от степени риска.
- Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии постановил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Для этого окончательное решение еще должен принять министр юстиции страны.
- До этого украинского олигарха Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США.
- Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвинила Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.
- Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $174 млн, и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.
- Сначала суд согласился выдать Фирташа, однако затем отпустил под залог.
- Впоследствии суды Австрии отказали в экстрадиции Фирташа, отмечая, что дело против олигарха - политическая.
- Впрочем 21 февраля 2018 года Фирташа снова арестовали после того, как суд удовлетворил жалобу прокуратуры об экстрадиции олигарха в США.
- 16 июля Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.
- 24 июля стало известно, что АМКУ рассмотрит дело против 18 облгазов Фирташа.
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