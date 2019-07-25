Нацкомиссия оштрафовала два облгаза Фирташа на 850 тыс. грн

25 июля, 2019, 16:54

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала АО "Киевоблгаз" и АО "Криворожгаз" на 850 тыс. грн каждый из-за недопуска к плановой проверки

Об этом стало известно в ходе заседания НКРЕКП, передает Укринформ.

В материалах заседания отмечается, что проверка Киевоблгаза была запланирована на 15 июля, а Криворожгаза - 12 июля.

Облгазы отказали в проведении мероприятия контроля и заявили, что регулятор не будет допущен из-за отсутствия на официальном сайте утвержденной и обнародованной унифицированной формы акта, в которой предусматривается перечень вопросов в зависимости от степени риска.