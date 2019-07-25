На выходных в центре Киева перекроют несколько улиц

25 июля, 2019, 19:02

В связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы ограничат движение транспорта 27-28 июля

Об этом сообщили в КГГА.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Киевской Руси, Киев будет отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим запланировано проведение торжественных мероприятий.

В частности, ограничение движения всех видов транспортных средств предусмотрено:

27 июля с 06:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля с 11:00 до 13:30 - на Владимирском проезде (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.