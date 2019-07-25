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Espreso.tvОбществоНа Венецианском кинофестивале покажут украинский фильм о будущей победе в войне с Россией

На Венецианском кинофестивале покажут украинский фильм о будущей победе в войне с Россией

На 76-м Венецианском международном кинофестивале состоится показ фильма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, где главную роль сыграл ветеран войны на Донбассе Андрей Рымарук

Об этом сообщает Госкино.

"Атлантида" - это фильм о будущей победе в войне с Россией, открытый нерв и судороги перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении.

Ленту покажут в официальной конкурсной программе кинофестиваля "Горизонты".

Это вторая по значимости программа Венецианского кинофестиваля и проводится параллельно с главным конкурсом. Для участия в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

"Премьера фильма в Венеции не менее престижна, чем в Каннах, ведь ежегодно здесь собираются мировые звезды и кинопрофессионалы первой величины. Я считаю "Атлантиду" одной из лучших украинских лент последних лет, и убежден, что эта картина достойно представит Украину на одном из самых престижных кинофестивалей мира", - подчеркнул председатель Госкино Филипп Ильенко.

Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Продюсерами фильма также являются Ия Мыслицкая и Владимир Яценко.

Кинопроект драмы "Атлантида" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 20 млн 835 тыс. грн при общей стоимости производства фильма 41 млн 835 тыс. грн. Производство ленты осуществила "Студия Гармата фильм".

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