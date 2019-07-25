На "Еспресо" стартует программа о футболе

25 июля, 2019, 08:43

"Футбольный формат» - так будет называться новый проект на телеканале "Еспресо", старт которого запланирован на 26 июля в 18:30

Ведущие - Андрей Малиновский и Роберто Моралес.

Андрей Малиновский: Наша цель - создать положительный имидж украинскому футболу. Мы хотим привлечь нового болельщика и благодаря каналу "Еспресо" существенно расширить зрительскую аудиторию.

Только профессиональный анализ матчей, эксклюзивные интервью, голы, сейвы, эмоции.

Приглашаем на полчаса окунуться в атмосферу футбола как болельщиков со стажем, так и людей, которые ценят незаангажированный взгляд на украинский футбол.

Основной темой проекта будет украинский футбол и все, что связано с ним.

Роберто Моралес: Наш родной футбол имеет немало недостатков но он ближе к болельщика и поэтому дарит ему яркие эмоции.

Продолжительность 30 минут не предусматривает лишних разговоров и общих фраз.

Программа будет выходить два раза в неделю. Каждый понедельник в 20-30 и пятницам в 18-30.

Также в разработке разнообразные спецпроекты.