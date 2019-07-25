На "Еспресо" стартует программа о футболе
Ведущие - Андрей Малиновский и Роберто Моралес.
Андрей Малиновский: Наша цель - создать положительный имидж украинскому футболу. Мы хотим привлечь нового болельщика и благодаря каналу "Еспресо" существенно расширить зрительскую аудиторию.
Только профессиональный анализ матчей, эксклюзивные интервью, голы, сейвы, эмоции.
Приглашаем на полчаса окунуться в атмосферу футбола как болельщиков со стажем, так и людей, которые ценят незаангажированный взгляд на украинский футбол.
Основной темой проекта будет украинский футбол и все, что связано с ним.
Роберто Моралес: Наш родной футбол имеет немало недостатков но он ближе к болельщика и поэтому дарит ему яркие эмоции.
Продолжительность 30 минут не предусматривает лишних разговоров и общих фраз.
Программа будет выходить два раза в неделю. Каждый понедельник в 20-30 и пятницам в 18-30.
Также в разработке разнообразные спецпроекты.
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