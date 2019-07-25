На Луганщине полиция усилила меры безопасности в округе, где проиграл брат Медведчука
25 июля, 2019, 11:55
Из-за вероятности нарушения общественного порядка возле ОИК №106 (г.. Северодонецк) и ОИК №105 (г.. Счастье) усилены меры безопасности
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
Работники полиции обеспечивают правопорядок у ОИК № 107 (г.. Лисичанск), которая работает в штатном режиме.
По состоянию на сегодняшнее утро, в ЦИК с избирательной документацией в сопровождении полицейских уже выехали представители ОИК № 113 (г.. Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г.. Рубежное) и 114 (м. Беловодск).
Полицейские в усиленном режиме продолжают нести службу на ОИК.
- Ранее сообщалось , что на 105 округе победила кандидат от Оппоблока Виктория Гриб. Она обогнала младшего брата Виктора Медведчука Сергея (кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь") почти 8%.
- Когда на сайте ЦИК уже были результаты подсчета 100% голосов на всех 6-ти избирательных участках округа, на самом деле обработки протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилось.
- Поэтому комиссия решила провести пересчет голосов.
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