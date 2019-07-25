На Луганщине полиция усилила меры безопасности в округе, где проиграл брат Медведчука

25 июля, 2019, 11:55

Из-за вероятности нарушения общественного порядка возле ОИК №106 (г.. Северодонецк) и ОИК №105 (г.. Счастье) усилены меры безопасности

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Работники полиции обеспечивают правопорядок у ОИК № 107 (г.. Лисичанск), которая работает в штатном режиме.

По состоянию на сегодняшнее утро, в ЦИК с избирательной документацией в сопровождении полицейских уже выехали представители ОИК № 113 (г.. Сватово), уже сдают документацию в ЦИК окружные избирательные комиссии №112 (г.. Рубежное) и 114 (м. Беловодск).

Полицейские в усиленном режиме продолжают нести службу на ОИК.