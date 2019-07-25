На Херсонщине и Кировоградщине отравились 26 человек, из них 16 - дети
25 июля, 2019, 15:00
В Херсонской и Кировоградской областях с признаками пищевого отравления госпитализированы 26 человек, из них 16 детей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На Херсонщине 24 июля в инфекционное отделение Скадовского районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей 2005-2011 годов рождения.
Пострадавшие отдыхали в пансионате "Буревестник" в с. Лазурном Скадовского района.
В Кировоградской области в течение 22-24 июля по лечебного учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 12 человек, из них двое детей.
Они 21 июля употребляли пищу домашнего приготовления во время празднования дня рождения в частном доме в г.. Кропивницком.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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