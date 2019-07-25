//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Херсонщине и Кировоградщине отравились 26 человек, из них 16 - дети

На Херсонщине и Кировоградщине отравились 26 человек, из них 16 - дети

В Херсонской и Кировоградской областях с признаками пищевого отравления госпитализированы 26 человек, из них 16 детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На Херсонщине 24 июля в инфекционное отделение Скадовского районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей 2005-2011 годов рождения.

Пострадавшие отдыхали в пансионате "Буревестник" в с. Лазурном Скадовского района.

В Кировоградской области в течение 22-24 июля по лечебного учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 12 человек, из них двое детей.

Они 21 июля употребляли пищу домашнего приготовления во время празднования дня рождения в частном доме в г.. Кропивницком.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать